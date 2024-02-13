Гарипов: вратарь, который пропустит рекордный гол Овечкина, запомнится на всю жизнь

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, а вратарь, который пропустит рекордный гол, запомнится на всю жизнь.

«Вы же понимаете, в Европе могут не дать побить рекорд, а в Америке на этом делают бизнес. Я думаю, они, наоборот, дадут Овечкину время, чтобы он попытался побить рекорд.

Конечно, очень хочется, чтобы это сделал россиянин. Я, например, очень жду, когда Овечкин добьётся этого. Там и вратарь, который пропустит рекордный гол, запомнится на всю жизнь. Пускай у Александра всё получится», – приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Овечкин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб.