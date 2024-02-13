«Ак Барс» стал четвёртым участником плей-офф с Восточной конференции КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Благодаря этой победе «Ак Барс» стал четвёртым участником плей-офф с Восточной конференции КХЛ. Казанцы в 16-й раз сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина.

После 62 матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков. «Нефтехимик», расположившийся на девятом месте с 64 очками уже никак не сможет обогнать казанцев.