«Ак Барс» стал четвёртым участником плей-офф с Восточной конференции КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кошелев (Семёнов) – 08:15 (5x5) 2:0 А. Радулов (Марченко, Галимов) – 22:55 (5x5) 3:0 Сафонов (Шипачёв, Миллер) – 27:41 (5x4)
Благодаря этой победе «Ак Барс» стал четвёртым участником плей-офф с Восточной конференции КХЛ. Казанцы в 16-й раз сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина.
После 62 матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков. «Нефтехимик», расположившийся на девятом месте с 64 очками уже никак не сможет обогнать казанцев.
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