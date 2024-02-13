Р. Ротенберг – о бане России: ИИХФ управляют финны, они боятся с нами играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал продление отстранения сборной России от международных соревнований на сезон-2024/2025.

«Решение ИИХФ? Есть политика, есть определённые обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Так как ИИХФ управляют сейчас финны, мы знаем, какое у них отношение к нашему хоккею и нашей стране. Мы всё прекрасно знаем, поэтому это не удивительно и ожидаемо. Они боятся нас, не хотят с нами играть, потому что боятся нам проиграть, и делают всё возможное, чтобы сильная команда не участвовала. Но это не спортивный принцип. Уверен в том, что всё нормализуется и люди, которые любят хоккей и понимают, что международное развитие хоккея без России невозможно. А мы у себя дома играем на лучшей арене в мире, стараемся показывать самый яркий хоккей. А когда вернёмся, будем делать всё возможное, чтобы победить в каждой игре, любого соперника.

Уверен, что всё нормализуется, и довольно быстро. Всё может поменяться за сутки, если люди подумают о будущем хоккея, о развитии детей. Дети ничего не виноваты. Мы говорим о национальной сборной, но при чём тут дети, которых не пускают на юношескую Олимпиаду? Детей нельзя лишать мечты. Бог всем судья. Жизнь всё расставит по своим местам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.