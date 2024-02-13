Нападающий «Лады» — о матче со СКА: могли забирать очки сегодня. Небольшое опустошение

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян заявил, что рассчитывал набрать очки в матче со СКА и выразил разочарование поражением в упорной встрече со счётом 1:2.

«Могли забирать очки сегодня. Хотелось взять очки в такой игре. Боролись, отдали много сил, эмоций, и по нулям, без очков… Небольшое опустошение есть. Пять поражений подряд? Где-то что-то не получается. Овертаймы, буллиты… Не идёт пока что. У нас были такие серии, но мы вставали на ноги и брали очки.

Фактор арены? Я привык играть на больших аренах. Понятно, что это лучшая арена в КХЛ. Классная атмосфера была, куб огромный, красивый. Не сказал бы, что давило, наоборот, подбадривало. Хотелось показать лучшие качества», – сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.