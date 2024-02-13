Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: дали бой, но без голов не может быть результата

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) и заявил, что нападающий нижнекамского клуба Наиль Якупов вряд ли больше примет участие в матчах текущего сезона.

«Дали бой, но без голов не может быть результата. Создали много голевых ситуаций, много комбинаций, но шайба так и не пересекла линию ворот. «Ак Барс» реализовал большинство, нам чуть-чуть не повезло в этой ситуации. Мы не реализовали свои моменты в большинстве, они – реализовали.

Увидим ли Наиля Якупова в этом сезоне? Вряд ли. У меня нет информации о его состоянии. Он проходит реабилитацию в Казани по какой-то своей технологии», — цитирует Леонтьева пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Якупов принял участие в 31 матче за «Нефтехимик», где отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «-3».