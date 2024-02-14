Кучеров набрал 90-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 14 февраля, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» проходит встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент публикации новости счёт встречи 2:1 в пользу гостей.

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу на 22-й минуте матча, тем самым оформив 90-е очко в нынешнем сезоне. Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на четыре очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также шайбами в матче успели отметиться Эрик Чернак, открывший счёт встречи, и Чарли Макэвой.

«Лайтнинг» занимают третье место в Атлантическом дивизионе.