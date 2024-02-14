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Кучеров набрал 90-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров набрал 90-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ
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Сегодня, 14 февраля, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» проходит встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент публикации новости счёт встречи 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак (Хагель, Чирелли) – 03:21     0:2 Кучеров – 21:06 (pp)     1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 22:04     2:2 ван Римсдайк (Маршан, Пастрняк) – 36:23    

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу на 22-й минуте матча, тем самым оформив 90-е очко в нынешнем сезоне. Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на четыре очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также шайбами в матче успели отметиться Эрик Чернак, открывший счёт встречи, и Чарли Макэвой.

«Лайтнинг» занимают третье место в Атлантическом дивизионе.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
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