Русский гений против канадского атлета. Дуэль Кучерова и Маккиннона — лучшая реклама НХЛ

В этом сезоне НХЛ разворачивается нешуточная борьба за «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Прямо сейчас в этой гонке участвуют два человека – Никита Кучеров и Натан Маккиннон. Оба выдали ударный отрезок перед Матчем звёзд, набирая по 3+ очка за матч, постоянно смещая друг друга с вершины. На данный момент Никита опережает Натана на четыре очка, имея в активе 89 (33+56) очков против 85 (32+53) у канадца. «Колорадо» и «Тампе» осталось провести по 29 матчей, поэтому, скорее всего, всё решится в самых последних матчах.

Вообще, такой интриги в борьбе за «Арт Росс» в НХЛ не было уже более десятка лет, что однозначно ударило по лиге, которая привлекает немало средств и внимания за счёт противостояний, рекордов и значимых отметок. Именно в конце нулевых разворачивались последние противостояния и битвы за статус лучшего бомбардира. Солировали тогда Сидни Кросби, Евгений Малкин и Александр Овечкин, которые только вышли на авансцену. Далее «Арт Росс» выигрывали Сан-Луи, Бенн – игроки высочайшего уровня, но не дотягивающие до уровня звезды первой величины. А после пришла эпоха Коннора Макдэвида, который с момента первого «Арт Росса» отдал один из самых престижных личных трофеев лишь дважды: фантастическому Кучерову образца сезона-2018/2019 и Леону Драйзайтлю в следующем сезоне, который был прерван из-за пандемии. В остальных сезонах Макдэвид серьёзного противоборства не встречал.

Никита Кучеров Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Речь про рекламу косвенно уже заходила выше, поэтому пришло время раскрыть значение противостояния именно в этом контексте. Ведь очень большой пласт рекламных кампаний в командных видах спорта занимают именно локальные противостояния. Самый лучший пример – это Месси и Роналду, матчи друг против друга которых смотрело очень большое количество зрителей.

Но если возвратиться в нашу хоккейную песочницу, то однозначно надо упомянуть про противостояние Кросби и Овечкина, которое де-факто длится до сих пор. Александр совсем недавно сказал про себя и своего канадского товарища: «Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я неправ, доказать, что мы не лучшие». И ведь это ничуть не нарциссизм, противостояние Сида и Ови долгие годы было главной рекламой лиги, а противостояния «Питтсбурга» и «Вашингтона», где оба красовались на всех постерах и превью, привлекали всё внимание.

Отчасти дело в том, почему противостояние Кросби и Овечкина стало великим, относится к национальности обоих. Канадец против русского, Россия против Канады – это всегда будет привлекать внимание по обе стороны океана. И ведь противостояние Кучерова и Маккиннона мы тоже можем относить к этой категории. Единственное, мы не можем увидеть его на международном уровне по известным причинам.

Натан Маккиннон и Никита Кучеров Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

А также мы его можем потерять по причине того, что оно возникло само собой, без посторонней помощи. До этого сезона такое локальное противостояние даже не думалось производиться в рекламных целях. А зря, на выходе можно было бы получить хорошие цифры, которыми так грезит НХЛ.

Но вернёмся непосредственно к героям нашей истории. Что представляют собой Кучеров и Маккиннон отдельно друг от друга? Кучеров – игрок с самым гениальным хоккейным мышлением в мире, который найдёт партнёра с закрытыми глазами. Чтение и понимание игры, которое непонятно, можно ли натренировать или воспитать. Маккиннон – потрясающий атлет, который обладает феноменальной скоростью, броском, может выполнять почти всю работу, которую можно возложить на хоккеиста. В общем, по характеру ведения игры – чуть ли не антиподы.

Но что же их тогда объединяет? Объединяют их фанатичная любовь к хоккею и очень профессиональный подход к делу. Оба постоянно находятся в контакте с собой, выясняя, где ещё они могут стать лучше. Даже когда кажется, что совершенство близко.

Одноклубник Кучерова, Михаил Сергачёв, так однажды прокомментировал характер Никиты: «Кучеров никогда не бывает удовлетворён своей игрой. Я помню, как однажды он набрал четыре очка в одной игре или что-то вроде того и был расстроен своим выступлением. Он относится к тем игрокам, которые в принципе не бывают довольны своей игрой».

А сам Никита совсем недавно признался, как тот же Сергачёв указал на несовершенство бросков Кучерова и как он сам отреагировал на это: «В этом году я работал над своим броском больше, чем обычно, только потому, что он упомянул об этом, и это меня взбесило. Мне пришло в голову, что, возможно, я слишком лениво двигался влево или вправо, чтобы создать опасный угол для броска. Летом я много работал на льду и за его пределами, чтобы быть уверенным, что буду чаще попадать в створ ворот и улучшу свою результативность».

Одноклубник Маккиннона, Валерий Ничушкин, отмечал однажды высокий профессионализм Натана: «Я смотрел на Маккиннона. Он на меня во многом повлиял. Когда я пришёл в «Колорадо» после «Далласа» и увидел своими глазами, как работает человек, которого называют одним из лучших, то был впечатлён. Он до тренировки выходит на лёд и делает определённые вещи. И после тренировок тоже делает».

Натан Маккиннон Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

А Никита Задоров ещё во времена выступлений за «Колорадо» заявлял: «Я не встречал человека, который больше, чем мой одноклубник по «Колорадо» Натан Маккиннон, не любит проигрывать. Он просто с ума сходит из-за поражений. Прям крыша едет, если он проиграет во что-либо. Бывали даже случаи, когда мы режемся в пинг-понг в раздевалке. Натан проигрывает и начинает кидать ракетку в стену. Вот так человек не любит уступать. При этом я скажу, что Маккиннон на данный момент – скорее всего, лучший хоккеист мира».

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Думается, смысл приведённых цитат понятен – оба хоккеиста являются лидерами по своей натуре, которые каждодневно проделывают огромный труд, чтобы оставаться лучшими. Это больших спортсменов и отличает, коими оба, безусловно, являются.

Может ли это противостояние растянуться на годы вперёд? Скорее всего, нет, и это не вина Кучерова и Маккиннона. О пресловутой рекламе уже было сказано, но что же ещё может помешать? Прежде всего высокая конкуренция, потому что сложно представить, что в следующем сезоне будет аналогичная бомбардирская гонка. Причиной этому станет наличие в лиге больших игроков, которые составят оппозицию: Коннор Макдэвид, Джек Хьюз и, может быть, даже Коннор Бедард будут штурмовать эту вершину. Поэтому нужно наслаждаться этой гонкой здесь и сейчас.