НХЛ наложила длительную дисквалификацию на Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал на пять матчей защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли, сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:5) канадский защитник произвёл удар в голову нападающему соперника Ридли Грейгу, совершившему щелчок по пустым воротам в конце встречи. Райлли был приглашён на дисциплинарное слушание по делу, которое состоялось во вторник, 13 февраля. По его итогам на Моргана была наложена пятиматчевая дисквалификация.

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В нынешнем сезоне 29-летний Райлли принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+1».