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НХЛ наложила длительную дисквалификацию на Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо

НХЛ наложила длительную дисквалификацию на Райлли, ударившего Грейга клюшкой в лицо
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Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал на пять матчей защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли, сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:5) канадский защитник произвёл удар в голову нападающему соперника Ридли Грейгу, совершившему щелчок по пустым воротам в конце встречи. Райлли был приглашён на дисциплинарное слушание по делу, которое состоялось во вторник, 13 февраля. По его итогам на Моргана была наложена пятиматчевая дисквалификация.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В нынешнем сезоне 29-летний Райлли принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+1».

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