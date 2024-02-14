Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до девяти очков

Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, сегодня сыгравший 1396-й матч за карьеру в клубе и лиге. В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1522 (836+686) очков в североамериканской лиге. Таким образом он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника Пола Коффи (1531) до девяти очков.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), а среди действующих игроков на первом месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1554).