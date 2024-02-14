Нападающий СКА Хайруллин возглавил обновлённый рейтинг самых ярких игроков КХЛ

Пресс-служба КХЛ обновила рейтинг наиболее ярких хоккеистов лиги по итогам трёх прошедших игровых недель. Лучшим назван 27-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хайруллин, следом за ним расположился его одноклубник защитник Александр Никишин, а замкнул тройку лучших ещё один игрок обороны – Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда».

Рейтинг игроков КХЛ недели 20-22:

Марат Хайруллин (СКА) – 5,59. Александр Никишин (СКА) – 5,58. Дамир Шарипзянов («Авангард») – 4,96. Рид Буше («Авангард») – 4,76. Никита Серебряков (СКА) – 4,47. Александр Самонов («Салават Юлаев») – 4,02. Семён Чистяков («Авангард») – 3,94. Максим Цыплаков («Спартак») – 3,9. Игорь Бобков («Амур») – 3,88. Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 3,84.