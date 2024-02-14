Нападающий СКА Хайруллин возглавил обновлённый рейтинг самых ярких игроков КХЛ
Пресс-служба КХЛ обновила рейтинг наиболее ярких хоккеистов лиги по итогам трёх прошедших игровых недель. Лучшим назван 27-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хайруллин, следом за ним расположился его одноклубник защитник Александр Никишин, а замкнул тройку лучших ещё один игрок обороны – Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда».
Рейтинг игроков КХЛ недели 20-22:
- Марат Хайруллин (СКА) – 5,59.
- Александр Никишин (СКА) – 5,58.
- Дамир Шарипзянов («Авангард») – 4,96.
- Рид Буше («Авангард») – 4,76.
- Никита Серебряков (СКА) – 4,47.
- Александр Самонов («Салават Юлаев») – 4,02.
- Семён Чистяков («Авангард») – 3,94.
- Максим Цыплаков («Спартак») – 3,9.
- Игорь Бобков («Амур») – 3,88.
- Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 3,84.
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