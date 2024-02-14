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Нападающий СКА Хайруллин возглавил обновлённый рейтинг самых ярких игроков КХЛ

Нападающий СКА Хайруллин возглавил обновлённый рейтинг самых ярких игроков КХЛ
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Пресс-служба КХЛ обновила рейтинг наиболее ярких хоккеистов лиги по итогам трёх прошедших игровых недель. Лучшим назван 27-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хайруллин, следом за ним расположился его одноклубник защитник Александр Никишин, а замкнул тройку лучших ещё один игрок обороны – Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда».

Рейтинг игроков КХЛ недели 20-22:

  1. Марат Хайруллин (СКА) – 5,59.
  2. Александр Никишин (СКА) – 5,58.
  3. Дамир Шарипзянов («Авангард») – 4,96.
  4. Рид Буше («Авангард») – 4,76.
  5. Никита Серебряков (СКА) – 4,47.
  6. Александр Самонов («Салават Юлаев») – 4,02.
  7. Семён Чистяков («Авангард») – 3,94.
  8. Максим Цыплаков («Спартак») – 3,9.
  9. Игорь Бобков («Амур») – 3,88.
  10. Кирилл Семёнов («Ак Барс») – 3,84.
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