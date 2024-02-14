Паскуале отразил 51 бросок в матче с «Адмиралом», обновив личный рекорд

33-летний канадский голкипер казахстанского «Барыса» Эдди Паскуале стал одним из героев прошедшего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2).

В прошедшем матче Паскуале отразил 51 бросок из 53 (96,2%), что является обновлением его личного рекорда за карьеру в КХЛ. Его прошлое лучшее достижение – 44 сейва за «Металлург» в матче с «Автомобилистом» в плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ Паскуале принял участие в 34 матчах в составе «Барыса», отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,02. Всего в КХЛ на его счету 236 встреч – со статистикой 92,2% отражённых бросков при 2,17 пропущенных шайбах за игру.

Напомним, в следующем матче «Барыс» продолжит выездную серию на Дальнем Востоке игрой с «Амуром» (16 февраля).