Алексей Заварухин объяснил поражение «Трактора» от «Амура» в выездном матче КХЛ

43-летний российский специалист Алексей Заварухин, возглавляющий «Трактор», прокомментировал пятое кряду поражение челябинцев, которое произошло в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (2:4).

«Немного проигрывали сопернику в движении, он был чуть быстрее, выигрывал нейтральные шайбы. Нам этого не хватило. Видимо, сказалось физическое состояние, но на это не надо обращать внимания. Мы всё равно должны играть в правильный хоккей, который приносит нам результат, а сегодня сыграли неправильно, скажем так.

Давит ли, что могли оформить выход в плей-офф? Скорее, давит затяжная серия поражений, а то, что одно очко до плей-офф – ещё игры впереди, будем там набирать очки», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Амур», набрав 66 очков в 63 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (64) на два очка. «Трактор» (72) – на шестом месте.