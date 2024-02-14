Детско-юношеские школы ЦСКА, «Трактора» и «Металлурга» названы лучшими в прошлом сезоне

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги сообщила о начале выплат школам и тренерам на основе рейтингов, составленных по итогам сезона-2022/2023.

В сентябре 2023 года Совет директоров КХЛ утвердил программу стимулирования детско-юношеских тренеров и школ, согласно которой определялась успешность деятельности детско-юношеских школ и тренеров в подготовке хоккеистов, принимающих участие в КХЛ.

Так, по итогам сезона-2022/2023 первое место в рейтинге школ занял московский ЦСКА, который вместе с челябинским «Трактором» набрал более 100 баллов. В топ-10 попала московская школа «Белые медведи», которая не привязана ни к одному профессиональному клубу.

Рейтинг детско-юношеских школ КХЛ. Фото: Официальный сайт КХЛ.

Наибольшие значения в рейтинге тренеров по итогам сезона-2022/2023 получили Сергей Суярков и Геннадий Курдин. Воспитанниками Суяркова являются такие игроки, как Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Александр Шаров, Максим Мамин и другие.

Размер премии тренеров варьируется в зависимости от места в рейтинге – за первое место тренер получит 1 млн рублей, за 10-е – 300 тысяч рублей, тренеры, занявшие места с 51-го по 100-е — 100 тысяч рублей. Тренеры будут претендовать на премии, пока их воспитанники выступают в клубах КХЛ.