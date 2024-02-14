Болельщица «Адмирала» обратилась к отцу Романа Ротенберга с просьбой оставить Бучельникова

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать 11-матчевую серию поражений.

На матче вновь присутствовала болельщица «Адмирала», которая на прошлой встрече написала на плакате просьбу к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу не забирать арендованного нападающего Дмитрия Бучельникова. В этот раз на плакате болельщица обратилась к отцу Борису Ротенбергу с просьбой уговорить сына оставить форварда в «Адмирале».

Фото: ХК «Адмирал»

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за «Адмирал» 50 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач. Нападающий находится во владивостокском клубе на правах аренды до конца этого сезона.