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Болельщица «Адмирала» обратилась к отцу Романа Ротенберга с просьбой оставить Бучельникова

Болельщица «Адмирала» обратилась к отцу Романа Ротенберга с просьбой оставить Бучельникова
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать 11-матчевую серию поражений.

На матче вновь присутствовала болельщица «Адмирала», которая на прошлой встрече написала на плакате просьбу к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу не забирать арендованного нападающего Дмитрия Бучельникова. В этот раз на плакате болельщица обратилась к отцу Борису Ротенбергу с просьбой уговорить сына оставить форварда в «Адмирале».

Фото: ХК «Адмирал»

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за «Адмирал» 50 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач. Нападающий находится во владивостокском клубе на правах аренды до конца этого сезона.

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