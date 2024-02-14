На Играх будущего состоится матч в формате противостояния команд Ковальчука и Зарипова

На Играх будущего состоится матч в формате противостояния команд Ильи Ковальчука и Даниса Зарипова, сообщает «БИЗНЕС Online». Ковальчук станет единственным действующим хоккеистом.

За Ковальчука сыграют Павел Дацюк, Василий Кошечкин и Максим Афиногенов. Зарипов выйдет на лёд с Сергеем Мозякиным, Александром Сёминым и Евгением Артюхиным. Компанию им составят воспитанники казанских школ 2008 года. Спортсмены сначала сыграют на приставке в симулятор NHL, а затем померяются силами на льду.

Напомним, Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Игры будущего – это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.