Российские хоккеисты не попали в рейтинг лучших 10 защитников НХЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг 10 лучших защитников НХЛ. Примечательно, что в него не попал ни один россиянин.
Топ-10 лучших защитников НХЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Кейл Макар («Колорадо»).
2. Куинн Хьюз («Ванкувер»).
3. Миро Хейсканен («Даллас»).
4. Адам Фокс («Рейнджерс»).
5. Чарли Макэвой («Бостон»).
6. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).
7. Роман Йози («Нэшвилл»).
8. Джейккоб Славин («Каролина»).
9. Джош Моррисси («Виннипег»).
10. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
В текущем сезоне лучшим бомбардиром-защитником является Куинн Хьюз, который набрал 66 (12+54) очка в 54 матчах. На втором месте расположился Кейл Макар с 60 (13+47) очками в 49 матчах. Третье место в списке бомбардиров-защитников сезона занимает Ноа Добсон («Айлендерс») с 55 (7+48) очками в 53 матчах.