Российские хоккеисты не попали в рейтинг лучших 10 защитников НХЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг 10 лучших защитников НХЛ. Примечательно, что в него не попал ни один россиянин.

Топ-10 лучших защитников НХЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Кейл Макар («Колорадо»).

2. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

3. Миро Хейсканен («Даллас»).

4. Адам Фокс («Рейнджерс»).

5. Чарли Макэвой («Бостон»).

6. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

7. Роман Йози («Нэшвилл»).

8. Джейккоб Славин («Каролина»).

9. Джош Моррисси («Виннипег»).

10. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

В текущем сезоне лучшим бомбардиром-защитником является Куинн Хьюз, который набрал 66 (12+54) очка в 54 матчах. На втором месте расположился Кейл Макар с 60 (13+47) очками в 49 матчах. Третье место в списке бомбардиров-защитников сезона занимает Ноа Добсон («Айлендерс») с 55 (7+48) очками в 53 матчах.