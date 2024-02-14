Заслуженный тренер России назвал главный козырь Александра Овечкина

Экс-вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас назвал бросок главным козырем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забил голы в шести матчах подряд и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам до 58 шайб.

«Гретцки был тонким, интеллектуальным, техничным игроком. У Овечкина очень здорово поставлен бросок. Он просто «убойный». Это его козырь. Он забивает разными способами и с разных точек. Просто качество и мастерство позволяют ему находить пустоты в воротах, где есть голкипер.

Если есть партнёры, которые выводят его на бросок, то он из трёх попыток одну точно реализует. Сейчас Саша набрал хорошие кондиции, поражает ворота в каждом матче. Вообще, это потрясающий нападающий современности. Забить 836 голов — в моей голове эта цифра не укладывается», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Овечкин стал третьим игроком в возрасте 38 лет или старше, кому удалось выдать шестиматчевую серию с заброшенными шайбами. Рекорд по этому показателю принадлежит Бретту Халлу, который забивал голы в семи матчах подряд.