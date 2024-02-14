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Два российских игрока вошли в топ-5 лучших проспектов драфта-2024 НХЛ по версии Sportsnet

Журналисты Sportsnet составили рейтинг 30 лучших хоккеистов грядущего драфта НХЛ. Примечательно, что в пятёрку лучших вошли два российских хоккеиста. Защитник «Торпедо» Антон Силаев занял второе место, а нападающий системы СКА Иван Демидов — пятое. На 20-м месте оказался нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов.

Первая десятка рейтинга лучших проспектов драфта-2024 НХЛ по версии Sportsnet выглядит следующим образом:

1. Маклин Селебрини.

2. Антон Силаев («Торпедо»).

3. Артём Левшунов (Беларусь).

4. Сэм Дикинсон.

5. Иван Демидов (СКА).

6. Конста Хелениус.

7. Картер Якемчук.

8. Зив Буйум.

9. Беркли Каттон.

10. Зэйн Парех.

17-летний Силаев в текущем сезоне КХЛ провёл 58 матчей и набрал 11 (3+8) очков с показателем полезности «-8». 18-летний Иван Демидов в текущем сезоне провёл в МХЛ 28 матчей и набрал 57 (22+35) очков. 18-летний Чернышов провёл 21 матч за МХК «Динамо» и набрал 28 (13+15) очков.