Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сделай или умри». Бродо — о перспективах «Нью-Джерси» выйти в плей-офф

«Сделай или умри». Бродо — о перспективах «Нью-Джерси» выйти в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо выразил уверенность в том, что «дьяволам» удастся выйти в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, после перерыва на Матч звёзд команда Линди Раффа идёт с показателем 3-1-1 и впервые с с 23-29 декабря набирает очки в трёх матчах кряду.

«Я уверен в этом намного больше чем, может быть, три недели назад. Смотрите, это ситуация «сделай или умри». Если мы не будем выдавать победные серии, нам будет тяжелее и тяжелее, и нам ещё многое предстоит сделать.

Я имею ввиду, что мы хотим выйти в плей-офф, нет никаких сомнений по этому поводу, но матчи, которые мы проводим на всей дистанции, очень важны для наших молодых игроков. Чем больше и больше ты играешь с каждым годом, тем больше ты привыкаешь к такой обстановке", — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 О'Райлли (Гласс, Йози) – 04:04 (pp)     1:1 Хьюз (Хьюз, Марино) – 21:30     2:1 Новак (Йози, Гласс) – 27:01     2:2 Хишир (Братт, Палат) – 42:16     2:3 Майер (Лазар, Мерсер) – 54:44     2:4 Хишир (Хаула) – 59:21    
Материалы по теме
Легенда «Нью-Джерси» назвал сильную сторону Кучерова, где с ним никто не сравнится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android