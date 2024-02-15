«Сделай или умри». Бродо — о перспективах «Нью-Джерси» выйти в плей-офф

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо выразил уверенность в том, что «дьяволам» удастся выйти в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.
Напомним, после перерыва на Матч звёзд команда Линди Раффа идёт с показателем 3-1-1 и впервые с с 23-29 декабря набирает очки в трёх матчах кряду.
«Я уверен в этом намного больше чем, может быть, три недели назад. Смотрите, это ситуация «сделай или умри». Если мы не будем выдавать победные серии, нам будет тяжелее и тяжелее, и нам ещё многое предстоит сделать.
Я имею ввиду, что мы хотим выйти в плей-офф, нет никаких сомнений по этому поводу, но матчи, которые мы проводим на всей дистанции, очень важны для наших молодых игроков. Чем больше и больше ты играешь с каждым годом, тем больше ты привыкаешь к такой обстановке", — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ.
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