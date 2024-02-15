Салливан: мы пропустили несколько необязательных голов

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (2:5).

«Это тяжёлое поражение для меня. Обычно я хорошо понимаю то, как мы играем. Я считаю, что это не тот случай, когда нас переигрывали или что-то подобное. Мы просто пропустили несколько необязательных голов», — приводит слова 55-летнего Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и идёт на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на одно очко от «Вашингтон Кэпиталз». В следующем матче подопечные Салливана 16 февраля сыграют на выезде с «Чикаго Блэкхоукс».