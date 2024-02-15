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Салливан: мы пропустили несколько необязательных голов

Салливан: мы пропустили несколько необязательных голов
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Это тяжёлое поражение для меня. Обычно я хорошо понимаю то, как мы играем. Я считаю, что это не тот случай, когда нас переигрывали или что-то подобное. Мы просто пропустили несколько необязательных голов», — приводит слова 55-летнего Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и идёт на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на одно очко от «Вашингтон Кэпиталз». В следующем матче подопечные Салливана 16 февраля сыграют на выезде с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28     0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02     0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp)     0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02     1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24     1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35     2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07    
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