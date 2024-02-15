«У него огромный опыт, этому трудно научить». Беднар оценил игру Паризе за «Колорадо»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру ветерана Зака Паризе в первых матчах за «Эвеланш». В конце января клуб подписал контракт с 39-летним форвардом до конца текущего сезона.

«Он выглядел довольно хорошо. Это ветеран, который понимает игру и принимает правильные решения на льду. Он немного участвует в атакующих действия, но отлично справляется с игрой в обороне. Очевидно, он очень хорошо о себе заботился и готовился к игре, так что физически он в порядке. У него огромный опыт, этому трудно научить», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

В пяти матчах за «Колорадо» Паризе отметился заброшенной шайбой. Паризе ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. В сезоне-2011/2012 вместе с «Нью-Джерси» нападающий дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Дэвилз» уступили «Лос-Анджелесу» в шести матчах.