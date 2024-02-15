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СДК КХЛ дал ответ СКА на запрос по двум эпизодам встречи с «Ладой»

По обращению ХК СКА Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча СКА – «Лада» и принял решение.

На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Лады» Троя Джозефса санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

В эпизоде с травмой нападающего СКА Алекса Гальченюка СДК принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Лады» Владислава Сёмина по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (блокировка).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Гальченюк был помещён в список травмированных. СКА, набрав 89 очков в 63 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В следующем матче петербургский клуб продолжит домашнюю серию игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым».