Вовченко: в первый год в «Северстали» Разин кричал на меня, у нас бывали разногласия

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал о работе с главным тренером Андреем Разиным и первом знакомстве со специалистом. Форвард играл под руководством специалиста в «Северстали».

«Как прошло знакомство с Разиным? В первый, а скорее, во второй год у нас бывали разногласия. Андрей Владимирович кричал на меня, но в хорошем смысле. Раз мы работаем столько времени, значит, нашли общий язык. Мне нравится играть под его руководством. Он воспитывал, подталкивал, иногда ругал. Говорил: «Ты можешь играть лучше». Спасибо ему большое, что верил в меня и верит до сих пор.

В чём Разин изменился за это время? Стал более спокойным. Уже может сильно не кричать (улыбается). В остальном всё так же», — цитирует Вовченко официальный сайт КХЛ.

Вовченко начал свою карьеру КХЛ в «Северстали» в 2015 году. По ходу текущего сезона нападающий перешёл в стан магнитогорцев. За 22 матча в составе «Металлурга» Вовченко забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.