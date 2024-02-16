Нападающий «Спартака» назвал любимого игрока в детстве. Он до сих пор выступает в КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Беляев назвал капитана казанского «Ак Барса» Александра Радулова любимым игроком в детстве.

«Кто в детстве был самым любимым игроком? Примеров для подражания у меня не было, но как игрок нравился и больше всех следил за Радуловым. Мне и сейчас нравится, как он играет. Но, чтобы подражать ему, не особо. Но вот игрок, который первый приходит в голову, — это Александр Радулов», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В нынешнем сезоне Александр Беляев сыграл 47 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: