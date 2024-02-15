Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кучеров набирает 1,7 очка за игру, только 3 игрока НХЛ завершили сезон с таким показателем

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набирает в среднем 1,7 очка за игру в нынешнем сезоне НХЛ.

Как сообщает журналист Крис Кренн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) только три игрока за последние 30 лет заканчивали сезон с данным показателем или больше: Марио Лемье, Коннор Макдэвид и Яромир Ягр.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина 34 заброшенные шайбы и 56 результативных передач в 53 матчах сезона. В следующей игре «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш» завтра, 16 февраля, в 3:00 мск.

Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о стремлении Никиты Кучерова становиться лучше с каждым днём.