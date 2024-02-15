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Хайруллин назвал ключевой момент в матче СКА — «Салават Юлаев»

Хайруллин назвал ключевой момент в матче СКА — «Салават Юлаев»
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Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о ключевом моменте в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Много позволяли сопернику в первом периоде? «Салават» — хорошая команда, быстро в контратаки убегает. Видимо, где-то не подготовились должным образом, но затем исправили ошибки, играли в свою игру. Думаю, второй и третий период были показательными, хорошо провели их в атаке и добились победы.

Матч в Уфе? Все игры разные, в каждой игре надо выкладываться. Самое главное — мы довели оба матча до победы, проявили характер. Это радует в преддверии плей-офф. Ключевой момент матча? Когда выстояли три на пять. Меньшинство сегодня хорошо сыграло. Молодцы, сыграли, за всех парней выстояли», — сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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