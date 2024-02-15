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Форвард «Салавата Юлаева» Шаров объяснил поражение в матче со СКА

Форвард «Салавата Юлаева» Шаров объяснил поражение в матче со СКА
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал о гостевом поражении от СКА (0:2).

«Непростая игра, хороший соперник. Матч получился равным, интересным для зрителей. Они забили свои моменты, мы – нет. От этого и результат. Не скажу, что что-то сломалось во втором периоде. Соперник тоже не хочет проигрывать, делает выводы. Повторюсь, игра была равной, упорной. Всегда бывает по-разному.

Нереализованное большинство пять на три — ключевой момент? 100 процентов. Надо забивать такие моменты. Можно было делать результат именно здесь. Мы не готовились к тому, что выйдем на большинство именно в таком сочетании, это была скорее импровизация. Даже несмотря на это, должны были забивать. Создали моменты, два раза в штангу попали. Отсутствие Ливо — не оправдание, должны решать такие моменты в любом составе. Какая форма перед плей-офф? Мы находимся в хорошей форме, но всегда есть что улучшить. Будем стремиться к лучшему.

Лидеры Востока проиграли, потому что никто не хочет ехать на Дальний Восток к «Амуру»? (смеётся) «Амуру» тоже ещё надо выиграть свои матчи. Нет, дело абсолютно не в этом. Нельзя пройти весь сезон без поражений, это просто совпадение. У нас нет цели занять какое-то определённое место. Есть задача побеждать в каждом матче, а как в итоге в таблице сложится, уже неважно», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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