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Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Алекса Гальченюка, получившего травму

Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Алекса Гальченюка, получившего травму
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0) ответил на вопрос о состоянии Алекса Гальченюка, который был внесён в список травмированных.

«Когда ждать Алекса Гальченюка? Мы на связи с докторами. Он получил два удара в голову. Ребята из АХЛ приезжают, думают, что здесь можно бить в голову. Это неправильно. Надо это убрать. В НХЛ за это сразу дают две игры. Следующее нарушение — пять игр, потом 10 матчей дают таким хоккеистам. Могут и на весь сезон дисквалифицировать. Потому что удары в голову — это здоровье хоккеистов. Для нас самое важное, чтобы ребята не теряли здоровье. Удары в голову нужно убирать. Мы к этому придём все вместе», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

Напомним, форвард армейцев получил травму в столкновении с защитником «Лады» Владиславом Сёминым, который был наказан большим штрафом за блокировку. Гальченюк проводит свой дебютный сезон в КХЛ. 30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 59 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач.

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