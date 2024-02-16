Овечкин высказался о попадании Кузнецова в Программу помощи игрокам НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о попадании соотечественника и партнёра по команде Евгения Кузнецова в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого. Мы переписываемся. Всё будет нормально! Когда будет более-менее понятно всё? Нет, этого не знаю», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 43 матчах в НХЛ, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота