Нападающий «Питтсбурга» Гюнцель пропустит до четырёх недель из-за травмы

29-летний американский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель пропустит до четырёх недель из-за травмы верхней части тела, полученной в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:5). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Гюнцель принял участие в 50 матчах, в которых набрал 52 (22+30) очка при показателе полезности «+9». Всего за карьеру в НХЛ он сыграл в 503 встречах и отметился 466 (219+247) результативными действиями, заработав «+53».

Текущий сезон – заключительный для 29-летнего американского нападающего по его пятилетнему контракту, заключенному с «Питтсбургом» в 2018 году, на общую сумму в $ 30 млн ($ 6 млн за сезон). Ранее сообщалось, что хоккеист отказался от нового контракта с клубом и может быть обменян до дедлайна.