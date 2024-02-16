Бучневич: попади я в 18-19 лет в СКА — закончил бы с хоккеем. Главная проблема — не лимит

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич выразил мнение о возможном возвращении лимита в пять иностранных хоккеистов в КХЛ.

«Сильные иностранцы нужны. Я недавно смотрел «Авангард» – СКА: такие игроки, как Буше и Спунер, делают лигу сильнее, у них учатся молодые. Почему же не привозить классных легионеров?

Думаю, главная проблема – не лимит, а ограничение заявки, чтобы клубы не набирали по 50 человек, как СКА. Говорят про какую-то систему, но самые сильные юниоры до 21 года сидят в МХЛ и ВХЛ.

Попади я сейчас в 18-19 лет из «Северстали» в СКА – закончил бы с хоккеем. Юниору нереально пробиться в такую сильную команду. Это не удалось даже Матвею Мичкову, топовому юниору, а сколько там других ребят его возраста», — сказал Бучневич.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Бучневич принял участие в 51 матче, набрав 42 (18+24) очка при показателе полезности «+11». Всего в заокеанской карьере на его счету 488 матчей и 380 (153+227) результативных действий при коэффициенте полезности «+61».