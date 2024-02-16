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«МакГутик». Форвард «Адмирала» отметился эффектным сольным проходом и голевой передачей

«МакГутик». Форвард «Адмирала» отметился эффектным сольным проходом и голевой передачей
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Адмирал» принимает челябинский «Трактор». Завершился первый период, хозяева ведут – 2:1.

В середине первой двадцатиминутки 22-летний российский нападающий «Адмирала» Даниил Гутик отметился впечатляющим сольным проходом в чужой зоне и после яркого финта отдал голевую передачу на Павла Махановского, забросив вторую шайбу дальневосточной команды в этом матче.

«Пересмотрите, что сделал Гутик!» и «МакГутик», — такими сообщениями на действия хоккеиста отреагировала пресс-служба «Адмирала» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Гутик принял участие в 64 матчах в составе «Адмирала», отметившись 33 (12+21) результативными действиями при показателе полезности «-21».

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