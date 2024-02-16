А. Заварухин — об игре с «Адмиралом»: «Трактор» вышел немного неготовым. Нас это не красит

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о волевой победе челябинского клуба в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (3:2), благодаря которой его подопечные обеспечили себе участие в Кубке Гагарина – 2024.

«Тяжёлая игра. Психологически немного давило, что у нас шла серия поражений. Сегодняшняя игра показала, что мы можем переламывать встречу, уступая со счётом 0:2. Мы вышли немного неготовыми. Конечно, это нас не красит. Не было исполнения моментов, на которые мы обращали внимание. Ребята молодцы, что не бросили играть. Победили и вышли в плей-офф. Этот матч может переломить наши действия в будущем», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Трактор», набрав 74 очка в 64 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) – на 11-й позиции.