Никита Серебряков установил необычное достижение за СКА

В Санкт-Петербурге накануне закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба СКА, голкипер армейцев Никита Серебряков — первый вратарь в истории клуба, который сыграл «на ноль» с «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче. Ранее на счету армейских голкиперов было два «сухаря» в матчах с юлаевцами, но обе встречи прошли в Уфе. 25 февраля 1998 года «на ноль» отыграл Максим Соколов, а 10 октября 2021 года – Ларс Юханссон.

Напомним, в следующей игре СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.