Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Серебряков установил необычное достижение за СКА

Никита Серебряков установил необычное достижение за СКА
Комментарии

В Санкт-Петербурге накануне закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба СКА, голкипер армейцев Никита Серебряков — первый вратарь в истории клуба, который сыграл «на ноль» с «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче. Ранее на счету армейских голкиперов было два «сухаря» в матчах с юлаевцами, но обе встречи прошли в Уфе. 25 февраля 1998 года «на ноль» отыграл Максим Соколов, а 10 октября 2021 года – Ларс Юханссон.

Напомним, в следующей игре СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.

Материалы по теме
Видео
СКА дома оказался сильнее «Салавата Юлаева», продлив победную серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android