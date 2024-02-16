Двукратный обладатель Кубка Гагарина: если не брать сентябрь, у СКА лучший результат в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о стабильной игре СКА в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Роман Ротенберг всегда говорил, что его задача – побеждать везде, где только можно. СКА с октября показывает очень солидную игру. Если вычеркнуть сентябрь, у него лучший результат в лиге. Команда очень стабильно идёт. У СКА очень высокие шансы выиграть гладкий чемпионат», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, накануне армейский клуб всухую победил дома «Салават Юлаев» со счётом 2:0. В следующей встрече СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. Уфимская команда в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.

Ранее стало известно, что голкипер СКА Никита Серебряков установил необычное достижение за клуб с берегов с Невы.