Трёхкратный олимпийский чемпион: «Торпедо» уже не такое яркое, всё реже виден огонёк

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался об игре нижегородского «Торпедо» в нынешнем сезоне.

«В прошлом сезоне мне очень понравилось «Торпедо», в плей-офф в первом раунде мы уступили этой команде по делу. Но в этом чемпионате Нижний Новгород уже не такой яркий и энергичный, всё реже виден огонёк. Неудивительно, что в последнее время у нижегородцев больше поражений, чем побед. Мне хотелось бы, чтобы «Динамо» вышло именно на нынешнее «Торпедо». Психологически наша команда должна быть хорошо заряжена на реванш», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Нижегородский клуб после 63 сыгранных встреч набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи» сегодня, 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.