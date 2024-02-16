Инсайдер TSN назвал три клуба НХЛ, куда может перейти голкипер Марк-Андре Флёри

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал, что вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри хотел бы остаться в клубе, но также рассматривает варианты перехода в команду, которая попадёт в плей-офф.

«На этой неделе у Флёри была четырёхчасовая встреча со своим агентом Алланом Уолшем, на которой они обсудили дедлайн 8 марта и то, что может произойти. Во-первых, Флёри не хочет никуда уходить прямо сейчас. Он верит в шансы «Уайлд» на плей-офф, которые, кстати, находятся в затруднительном положении. Поэтому он не хочет уходить, пока они ещё участвуют в гонке.

Но по мере приближения к 8 марта, если станет ясно, что «Уайлд» не участвуют в плей-офф, Флёри потенциально может рассмотреть две или три команды. Среди этих вариантов есть такие команды, как «Каролина Харрикейнз», «Колорадо Эвеланш » и «Торонто Мэйпл Лифс», — приводит слова Лебрюна TSN.