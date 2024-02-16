Мэттьюс стал первым игроком НХЛ за 28 лет, кто забил 45 голов в 51 игре со старта сезона

Сегодня, 16 февраля, в Торонто (Канада) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ.

Лидер «кленовых листьев» Остон Мэттьюс оформил в этом матче натуральный хет-трик. Таким образом, американец забросил 45 шайб в 51 матче. Как сообщает Sportsnet Stats, Мэттьюс стал первым игроком Национальной хоккейной лиги с сезона-1995/1996, кто отметился минимум 45 шайбами в 51 встречах со старта сезона. Тогда Марио Лемье отметился 51 шайбой в своей первой 51 игре с начала регулярки.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мэттьюса 66 (45+21) очков в 51 матче.

Ранее Остон повторил достижение 28-летней давности в истории «Торонто».