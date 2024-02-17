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Мартинук повторил достижение Сёмина 11-летней давности в истории «Харрикейнз»

Мартинук повторил достижение Сёмина 11-летней давности в истории «Харрикейнз»
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В эти минуты в Темпе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Каролину Харрикейнз».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент завершился первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в этой встрече забил нападающий «ураганов» Джордан Мартинук, причём сделал это уже через 16 секунд после стартового вбрасывания. Таким образом, шайба Мартинука стала пятой по быстроте в истории «Харрикейнз», разделив это место с голом российского нападающего Александра Сёмина (также спустя 16 секунд в сезоне-2012/2013). Автором самой быстрой шайбы в истории «Каролины» является Шейн Уиллз (на 9 секунде в сезоне-2000/2001).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2-й период
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Стаал) – 00:16     0:2 Чатфилд (Нечас, Друри) – 04:50     1:2 Гюнтер – 14:32     1:3 Джарвис – 26:28    

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой, которая состоялась 28 января, победу праздновала «Каролина» со счётом 3:1.

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