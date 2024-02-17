Мартинук повторил достижение Сёмина 11-летней давности в истории «Харрикейнз»

В эти минуты в Темпе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент завершился первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в этой встрече забил нападающий «ураганов» Джордан Мартинук, причём сделал это уже через 16 секунд после стартового вбрасывания. Таким образом, шайба Мартинука стала пятой по быстроте в истории «Харрикейнз», разделив это место с голом российского нападающего Александра Сёмина (также спустя 16 секунд в сезоне-2012/2013). Автором самой быстрой шайбы в истории «Каролины» является Шейн Уиллз (на 9 секунде в сезоне-2000/2001).

Это вторая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первой, которая состоялась 28 января, победу праздновала «Каролина» со счётом 3:1.