Главный тренер «Каролины» оценил игру Кочеткова в победной встрече с «Аризоной»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал о победе над «Аризоной Койотс» и оценил игру российского голкипера Петра Кочеткова, который отразил 30 бросков во встрече.

«Мы очень хорошо начали, на что было приятно смотреть. Наш вратарь тоже сыграл здорово. Кочетков сделал несколько действительно важных сейвов в начале. Мы вырвались вперёд, а затем немного сбавили обороты, но такое случается. Главное, мы отлично начали, в этом вся разница», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины Харрикейнз».

Напомним, Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами, отразив 96,8% бросков по своим воротам. По итогам игры он был признан третьей звездой матча. В текущем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний голкипер провёл 28 матчей, в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,46 и двух шат-аутах.