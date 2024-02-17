Защитник «Оттавы» Артём Зуб приступил к тренировкам после травмы

Защитники «Оттавы Сентаорз» Джейк Сандерсон и Артём Зуб приступили к полноценным тренировкам после повреждений, сообщает TSN.

Сандерсон (травма нижней части тела) надеется вернуться в состав впервые с 31 января. На счету 21-летнего хоккеиста семь голов и 24 результативные передачи в 47 играх этого сезона. 28-летний Зуб пропустил две последние игры команды из-за травмы нижней части тела, полученной в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3). В этом сезоне на его счету три гола и 15 голевых передач в 40 играх. Всего в НХЛ на счету россиянина 221 матч и 64 набранных очка — 15 голов и 49 результативных передач.

Ранее стало известно, что 32-летний российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко привлёк внимание сразу нескольких клубов НХЛ.