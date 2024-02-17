Чемпион мира дал подробный расклад в борьбе за первое место на Востоке КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился ожиданиями от встречи лидеров Восточной конференции «Авангард» — «Металлург», которая начнётся сегодня, 17 февраля, в 14:00 мск.

«Сегодня между собой сыграют «Авангард» и «Металлург». Если «Магнитка» выиграет, то у неё серьёзно возрастут шансы на итоговый успех в гонке за лидерство в Восточной конференции. Если же победит Омск, то, думаю, шансы на первое место будут примерно равные. Есть ещё «Салават Юлаев», но у Уфы впереди сложные матчи с «Локомотивом» и московским «Динамо». На Востоке в концовке регулярного чемпионата больше интриги, нежели на Западе», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.