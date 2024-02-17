«Психология начала давать сбой». 17-летний Силаев — о совмещении учёбы и хоккея

17-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при совмещении учёбы и хоккея.

«В 17 лет такая нагрузка, когда у тебя хоккей, учёба, подготовка к экзаменам, накладывает свои серьёзные отпечатки. Психология начала давать сбой. Игорь Николаевич [Ларионов] хотел дать отдых раньше, но что-то не получилось. Сейчас хорошо провёл время дома, побыл с близкими, увиделся с бабушками, дедушками. Получил заряд новых эмоций, приехал в Нижний с хорошим настроением», — заявил Силаев 14 февраля в интервью официальному сайту МХЛ.

В нынешнем сезоне 17-летний Силаев дебютировал в КХЛ и принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.