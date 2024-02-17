Ротенберг: СКА по доходам сможет соперничать с ведущими клубами мира, играя на новой арене

Главный тренер, заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал об экономическом эффекте для армейского клуба после переезда на новую «СКА Арену».

«С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в 10 раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов. Мы используем ещё не все возможности. Тут только совместными усилиями мы можем двигаться вперёд, добиваться максимального экономического эффекта. Но он и так уже очевиден, раз в Ледовом дворце мы продавали 12 тысяч билетов, а сейчас продаём 21 200, например. В два раза больше прибыль.

Играя тут, клуб сможет выйти по размеру коммерческих доходов на уровень ведущих футбольных клубов России. Подойти ближе к «Зениту». И соперничать с ведущими хоккейными, футбольными клубами мира», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). На этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого канала – 2024.