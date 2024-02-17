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19-летний форвард «Салавата»: кто-то говорит, что я был похож на Радулова менталитетом

19-летний форвард «Салавата»: кто-то говорит, что я был похож на Радулова менталитетом
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Нападающий системы «Салавата Юлаева» Сергей Колесников рассказал о сравнении с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым.

«Отдал две передачи на Александра Радулова в Матче звёзд? Было здорово, он один из моих любимых игроков, в детстве равнялся на него. Кто-то даже говорит, что я был похож на него игровым менталитетом. Но потом мне сказали, что так нельзя: сначала нужно забивать голы, отдавать передачи, играть на команду, и только потом показывать своё „я“. У Радулова получается это совмещать, у него отличные бомбардирские качества, харизма. У меня так не получалось, я только агрессию показывал (смеётся)», — цитирует Колесникова пресс-служба КХЛ.

Колесников в этом сезоне сыграл за «Салават» в одном матче КХЛ. В МХЛ за «Толпар» в 45 матчах на его счету 39 (20+19) очков.

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