19-летний форвард «Салавата»: кто-то говорит, что я был похож на Радулова менталитетом

Нападающий системы «Салавата Юлаева» Сергей Колесников рассказал о сравнении с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым.

«Отдал две передачи на Александра Радулова в Матче звёзд? Было здорово, он один из моих любимых игроков, в детстве равнялся на него. Кто-то даже говорит, что я был похож на него игровым менталитетом. Но потом мне сказали, что так нельзя: сначала нужно забивать голы, отдавать передачи, играть на команду, и только потом показывать своё „я“. У Радулова получается это совмещать, у него отличные бомбардирские качества, харизма. У меня так не получалось, я только агрессию показывал (смеётся)», — цитирует Колесникова пресс-служба КХЛ.

Колесников в этом сезоне сыграл за «Салават» в одном матче КХЛ. В МХЛ за «Толпар» в 45 матчах на его счету 39 (20+19) очков.