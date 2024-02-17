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«Авангард» – 8-й клуб в истории КХЛ, забросивший 200+ шайб за один регулярный чемпионат

«Авангард» – 8-й клуб в истории КХЛ, забросивший 200+ шайб за один регулярный чемпионат
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«Авангард» благодаря уверенной домашней победе над магнитогорским «Металлургом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметился впечатляющим статистическим достижением, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Авангард» стал восьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 или более шайб за один регулярный чемпионат. Клубы лидеры по количеству таких сезонов – санкт-петербургский СКА (7 сезонов), московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев» (3). По одному сезону – у ярославского «Локомотива», нижегородского «Торпедо», московского «Спартака», магнитогорского «Металлурга» и, соответственно, у «Авангарда».

«Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

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