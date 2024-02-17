Разин – о поражении «Магнитки»: если взять статистику, убрав в ней голы… Но мы не лыжники

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (0:3).

«Если взять статистику и убрать в ней голы, то по всем компонентам мы выиграли. Но, к сожалению, мы не лыжники, не конькобежцы, у которых оцениваются все показатели — кто быстрее, выше, сильнее… Надо забивать голы. Вторую игру на выезде мы по нулям. Заботит реализация, потому что моментов уйма, а выхлопа ноль. Хорошо, что это происходит сейчас. Есть время посмотреть в зеркало, оценить всё и собраться на плей-офф с новыми мыслями», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.