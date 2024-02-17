В КХЛ обновлён бомбардирский рекорд, установленный в сезоне-2016/2017

31-летний канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:0, идёт первый период) отметился дублем и результативной передачей, став пятым игроком КХЛ в нынешнем сезоне, покорившим отметку в 70 очков.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, впервые в истории регулярных чемпионатов сразу пять игроков преодолели отметку в 70 набранных баллов. В сезоне-2023/2024 это сделали Никита Гусев (82), Рид Буше (77), Николай Голдобин (74), Владимир Ткачёв (73) и Джордан Уил (72).

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2016/2017, когда 70+ очков набрали четыре игрока: Сергей Мозякин (85), Илья Ковальчук (78), Вадим Шипачёв (76) и тот же Никита Гусев (71).