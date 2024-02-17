Главный тренер «Авангарда»: важно, что в нашей итальянской семье есть общение

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец объяснил выбор вратаря на матч с магнитогорским «Металлургом» (3:0), а также высказался о важности положительных результатов команды в конце регулярного чемпионата.

«У Хомченко была небольшая травма, и мы терпели до последнего, готовили его. Когда я услышал от тренера вратарей, что Павел чувствует себя отлично, то решил, что он будет играть. Реакция на два поражения подряд? Вы всё увидели на льду. Знаете, я ребятам сказал, что небольшую задачу мы выполнили, забронировав домашнее начало плей-офф, но проигрывать – всегда неприятно. После матчей в Уфе и Екатеринбурге всё откровенно обсуждали, парни всё понимают. Важно, что в нашей итальянской семье есть общение, и что после неудачных матчей мы возвращаемся на пик и побеждаем сильного соперника», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.