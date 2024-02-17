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«Динамо» стало 9-м клубом в истории КХЛ, покорившим отметку в 200 шайб за регулярку

Московское «Динамо» покорило отметку в 200 голов нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, благодаря результативной игре на выезде с подмосковным «Витязем» (4:1, завершён первый период).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, «Динамо» стало девятым клубом в истории КХЛ, добравшимся до данного показателя.

Клубы, лидирующие по количеству таких сезонов – санкт-петербургский СКА (7 сезонов), московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев» (по 3). По одному сезону у ярославского «Локомотива», нижегородского «Торпедо», московского «Спартака», магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда», и, соответственно, у московского «Динамо».

В ближайших матчах «Динамо» ждёт заключительная домашняя серия, в которых им предстоит встретиться с «Салаватом Юлаевым», «Северсталью», «Адмиралом» и ЦСКА.